Мужчина, попросив помощь, ограбил двух подростков

В Низаминском и Хатаинском районах Баку были зафиксированы факты грабежа. Неизвестный в разное время похитил у потерпевших денежные средства и два мобильных телефона.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции был задержан подозреваемый в совершении грабежей - ранее неоднократно судимый 36-летний Вусал Азимов.

В ходе расследования установлено, что В.Азимов подошел к двум несовершеннолетним, возвращавшимся домой после занятий, и под предлогом просьбы помочь спустить тяжелую сумку из квартиры, расположенной на третьем этаже дома, завел их в здание. После этого он забрал у подростков мобильные телефоны и деньги и скрылся с места происшествия. Его преступные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда в отношении В.Азимова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.