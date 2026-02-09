Мужчина, попросив помощь, ограбил двух подростков - ВИДЕО
В Низаминском и Хатаинском районах Баку были зафиксированы факты грабежа. Неизвестный в разное время похитил у потерпевших денежные средства и два мобильных телефона.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.
В результате оперативных мероприятий сотрудников 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции был задержан подозреваемый в совершении грабежей - ранее неоднократно судимый 36-летний Вусал Азимов.
В ходе расследования установлено, что В.Азимов подошел к двум несовершеннолетним, возвращавшимся домой после занятий, и под предлогом просьбы помочь спустить тяжелую сумку из квартиры, расположенной на третьем этаже дома, завел их в здание. После этого он забрал у подростков мобильные телефоны и деньги и скрылся с места происшествия. Его преступные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда в отношении В.Азимова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре