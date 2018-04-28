Ужасное ДТП в Хачмазе: автомобиль сбил трех пешеходов
28 апреля 2018 10:00 153
В Хачмазском районе накануне произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории райцентра автомобиль марки "Нисcан" сбил трех пешеходов.
Пострадавшие доставлены в ЦРБ Хачмазского района.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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