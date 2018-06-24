Германия вырвала победу у Швеции на ЧМ-2018

24 июня 2018 01:22

Сборная Германии обыграла футболистов Швеции в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира в России. Матч закончился со счетом 2:1, передает РИА Новости.

На гол шведского полузащитника Олы Тойвонена бундестим ответила точными ударами Марко Ройса и Тони Крооса. Победный гол был забит на 90+5 минуте, немцы заканчивали встречу вдесятером (на 82-й минуте был удален Жером Боатенг).

Лучшим игроком матча был признан форвард Германии Марко Ройс.

 

Следующий матч немцы сыграют с Южной Кореей 27 июня. Шведы в этот же день встретятся с лидерами группы F - сборной Мексики.

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