Рамиль Гулиев стал чемпионом Европы в беге на 200 метров

10 августа 2018 00:57

Выступающий за Турцию легкоатлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев победил в беге на 200 метров на чемпионате Европы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг Гулиев в Берлине финишировал первым со временем 19,76 секунды.

Второе место занял британец Нетанель Митчелл-Блэйк (20,04). Бронзу завоевал швейцарец Алекс Уилсон (20,04).

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