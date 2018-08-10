Рамиль Гулиев стал чемпионом Европы в беге на 200 метров
10 августа 2018 00:57 233
Выступающий за Турцию легкоатлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев победил в беге на 200 метров на чемпионате Европы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В четверг Гулиев в Берлине финишировал первым со временем 19,76 секунды.
Второе место занял британец Нетанель Митчелл-Блэйк (20,04). Бронзу завоевал швейцарец Алекс Уилсон (20,04).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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