Юная азербайджанская гимнастка Гевхяр Ибрагимова мечтает всегда быть первой

Представительница спортивного клуба "Оджаг Спорт" Гевхяр Ибрагимова, завоевавшая золотую медаль среди гимнасток 2009 года рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике, осталась довольна своим выступлением, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я довольна своим выступлением и очень рада золотой медали. Мечтаю всегда быть первой. Участвовать в соревнованиях было не трудно, к тому же мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики", - сказала Ибрагимова.

По словам юной гимнастки, довольна результатом осталась не только она, но и ее тренер.

"Когда я завоевала медаль, тренер меня похвалила и сказала, что я умница", - добавила спортсменка.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.