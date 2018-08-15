«Спартак» сыграл вничью с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов - ВИДЕО
15 августа 2018 11:32 196
Московский "Спартак" сыграл вничью со счетом 0:0 с греческим ПАОК во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и не попал в следующий этап турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Уже в первом тайме москвичи остались в меньшинстве. На 33-й минуте нападающий "Спартака" Луис Адриано получил красную карточку. Бразилец ударил в живот игрока ПАОК.
Первый матч противостояния завершился победой греков. ПАОК отыгрался в домашнем матче со "Спартаком" со счета 0:2 до 3:2. В Лиге чемпионов Россию теперь представляют два клуба. Московские ЦСКА и "Локомотив" начнут свои выступления в турнире с группового этапа.
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