Марио Балотелли останется в "Ницце" еще на один сезон
21 августа 2018 12:13 173
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли решил продлить контракт с французским клубом еще на один сезон. Ранее сообщалось, что итальянский футболист собирается продолжить карьеру в "Марселе", где даже успел пройти медицинское обследование, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Руководство "красно-черных" планировало наложить вето на переход игрока в другой клуб. Однако, как информирует официальный сайт "Ниццы", Балотелли после долгих размышлений все же решил остаться в команде еще на один сезон.
Напомним, что итальянский форвард перешел в "Ниццу" из "Ливерпуля" в 2016 году. За французскую команду Балотелли забил 43 мяча.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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