Имена трех азербайджанских дзюдоистов включены в Зал славы IJF - ФОТО

Международная федерация дзюдо (IJF) в преддверии чемпионата мира по дзюдо в Баку организовала гала-вечер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, во время церемонии, прошедшей во дворце "Бута" были награждены 19 звезд, вошедшие в Зал славы IJF.

В мероприятии с участием известных представителей семьи дзюдо гостей приветствовал президент IJF Мариус Визер. Он поблагодарил президента Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнага Абдуллаева за организацию и гостеприимство: "Сегодня мы особо отметим чемпионов, моменты и людей. В среду в Hilton Hotel состоится наша конференция, касающаяся гендерного равноправия. Я надеюсь, что каждый сможет принять в ней участие. Желаю всем прекрасного вечера, отличного чемпионата мира и всего самого наилучшего".

В своем выступлении Ровнаг Абдуллаев выразил надежду, что на чемпионате мира, который пройдет в Баку, все сложится хорошо и будет отличная конкуренция: "От души приветствую всех. Принимать семью дзюдо и всех гостей в Азербайджане, на организуемом нами первом чемпионате мира для меня большая честь. Я благодарен Мариусу Визеру, что создал для нас такую возможность".

После выступлений были награждены специальными сертификатами и подарками лица, вошедшие в Зал славы 2018 года. Из Азербайджана этой чести удостоились три человека. IJF отметила победителя Летних олимпийских игр в Барселоне в 1992 году Назима Гусейнова, золотого медалиста Летних олимпийских игр в Пекине в 2008 году Эльнура Мамедли, а также занявшего первое место в Летних паралимпийских играх в Афине в 2004 году и в Пекине в 2008 году Ильхама Закиева.

Что касается других лиц, попавших в Зал славы, этого были удостоены первый олимпийский чемпион Венгрии и чемпион мира Антал Ковач, первый двукратный чемпион Японии, скончавшийся в 2015 году Хитоси Сайто.

В список также вошли японец Аюми Танимато, китаец Сьян Дунмей, Ке Сун Хи из Северной Кореи, Чо Мин Сон из Южной Кореи, тунисец Анис Лунифи, египтянин Хешам Месба, алжирец Амар Банихлеф, канадец Николя Жиль, американцы Джимми Педро и Русти Канокоги, кубинец Роналдо Вейтиа, голландец Марк Хейзинга, британка Джейн Бридж и итальянец Фелиси Мариани.

Вслед за этим президент Международного комитета Fair Play Йено Камути наградил премией Fair Play французского каноиста Томаса Баруха, французского ветерана по дзюдо Жан-Люка Ружа, турецкого ветерана по борьбе Кязыма Гедика, а также спортивный клуб Турции Altinboynuz и бельгийский клуб Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Итальянцу Гавино Пирреде вручили золотую медаль, немцу Бернду Ахиллесу - спецдиплом.

На мероприятии свои песни исполнили всемирно известный певец Аль Бано, россиянка Ксения Бузина, азербайджанка Самра Рагимли, румын Марсел Павел и Сьоч Рената из Венгрии.

Отметим, что чемпионат мира состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.

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