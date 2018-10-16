Отец Нурмагомедова хочет, чтобы Хабибу платили больше

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну должны платить больше, чем Конору Макгрегору. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет "Р-Спорт".

"Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться. Это первое.

Второе: какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с ним, Хабибом? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов (выходить биться), как Ислам Махачев, Фергюсон", - заявил Нурмагомедов-старший.