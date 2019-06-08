Сборная Азербайджана по футболу в субботу в рамках отборочного этапа Евро-2020 встретилась со сборной Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Матч, который прошел в Баку на стадионе Bakcell Arena завершился победой гостей со счетом 3:1. Счет во встрече открылся на 16-й минуте голом, забитым венгром Вилли Орбаном. Второй гол на свой счет также записал Орбан, оформив тем самым дубль.

Единственный гол у сборной Азербайджана на 69-ой минуте забил Махир Эмрели.

Третий гол забил Давид Холман.

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