https://news.day.az/sport/1127240.html Сборная Азербайджана провела очередной матч в рамках Евро-2020
Сборная Азербайджана провела очередной матч в рамках Евро-2020
Сборная Азербайджана по футболу в субботу в рамках отборочного этапа Евро-2020 встретилась со сборной Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Матч, который прошел в Баку на стадионе Bakcell Arena завершился победой гостей со счетом 3:1. Счет во встрече открылся на 16-й минуте голом, забитым венгром Вилли Орбаном. Второй гол на свой счет также записал Орбан, оформив тем самым дубль.
Единственный гол у сборной Азербайджана на 69-ой минуте забил Махир Эмрели.
Третий гол забил Давид Холман.
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