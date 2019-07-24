Азербайджанская легкоатлетка Сабрина Жалова вышла в финал по тройным прыжкам с разбега в соревнованиях на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале "EYOF Баку 2019".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Жалова в квалификационном этапе показала результат 12,23 метра. Финал состоится 26 июля.

Ламия Велиева в беге на 200 метров с результатом 25,06 секунды заняла 14 место среди 20 легкоатлетов. Среди мужчин в беге на ту же дистанцию Али Абдыев (22,63) занял 14 место среди 19 участников.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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