https://news.day.az/sport/1146099.html Азербайджанский борец победил чемпиона мира из Армении и вышел в финал
Азербайджанский борец победил чемпиона мира из Армении и вышел в финал
В Тбилиси проходит турнир Гран-при по вольной и греко-римской борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, сегодня в весовой категории до 82 кг азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов в полуфинале уверенно победил чемпиона мира и Европы из Армении Максима Манукяна - 9:1.
Орхан Нуриев (97 кг) тоже одолел в полуфинале чемпиона мира и вышел в финал. Его соперником был француз Мелонен Нумонви.
В вольной борьбе Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг) также пробился в финал.
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