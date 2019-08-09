В Тбилиси проходит турнир Гран-при по вольной и греко-римской борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, сегодня в весовой категории до 82 кг азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов в полуфинале уверенно победил чемпиона мира и Европы из Армении Максима Манукяна - 9:1.

Орхан Нуриев (97 кг) тоже одолел в полуфинале чемпиона мира и вышел в финал. Его соперником был француз Мелонен Нумонви.

В вольной борьбе Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг) также пробился в финал.

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