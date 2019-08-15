Инцидент произошёл во время первого тайма матча за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Ливерпулем", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Футбольный фанат прорвался на поле во время матча за Суперкубок УЕФА. Болельщик не пытался атаковать кого-то из футболистов "Челси" и "Ливерпуля", он просто бежал через всё поле. За ним устремилось целых семь стюардов - и только коллективными усилиями буйного болельщика удалось остановить, это произошло возле ворот.

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