https://news.day.az/sport/1147340.html Футбольный фанат прорвался на поле и устроил гонку с семью стюардами в Стамбуле - ВИДЕО
Футбольный фанат прорвался на поле и устроил гонку с семью стюардами в Стамбуле - ВИДЕО
Инцидент произошёл во время первого тайма матча за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Ливерпулем", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Футбольный фанат прорвался на поле во время матча за Суперкубок УЕФА. Болельщик не пытался атаковать кого-то из футболистов "Челси" и "Ливерпуля", он просто бежал через всё поле. За ним устремилось целых семь стюардов - и только коллективными усилиями буйного болельщика удалось остановить, это произошло возле ворот.
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