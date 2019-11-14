Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является одним из кандидатов на пост наставника мюнхенской "Баварии". На него рассчитывают в руководстве мюнхенского клуба и хотят вернуть испанца обратно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После того, как пост главного тренера "Баварии" оставил Нико Ковач, в клубе из Мюнхена продолжают поиски наиболее подходящего кандидата. Как сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Bild, руководители немецкого клуба регулярно общаются с Гвардиолой, "не выглядящего счастливым" во главе "Сити".

Помимо испанского специалиста вероятными претендентами на работу в "Баварии" является наставник голландского "Аякса" Эрик тен Хаг и Томас Тухль, ныне работающий во французском "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Баварию" до "Манчестер Сити" и приводил мюнхенцев к трем титулам чемпиона Германии.