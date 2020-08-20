У трех футболистов "Кальяри" выявлен коронавирус

Сразу у трех футболистов итальянского "Кальяри" выявлен COVID-19. Клуб из Сардинии подтвердил факт заражения на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Филип Брадарич, Луки Чеппителли и Альберто Черри сдали положительные тесты. Все три футболиста отправлены на самоизоляцию. Также придется отправиться на карантин еще двум игрокам, контактировавшим с инфицированными.

Кроме того, "Кальяри" был вынужден перенести начало тренировочного сбора. Чемпионат Италии в Серии А стартует 10 сентября.