https://news.day.az/sport/1263740.html У трех футболистов "Кальяри" выявлен коронавирус
У трех футболистов "Кальяри" выявлен коронавирус
Сразу у трех футболистов итальянского "Кальяри" выявлен COVID-19. Клуб из Сардинии подтвердил факт заражения на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Филип Брадарич, Луки Чеппителли и Альберто Черри сдали положительные тесты. Все три футболиста отправлены на самоизоляцию. Также придется отправиться на карантин еще двум игрокам, контактировавшим с инфицированными.
Кроме того, "Кальяри" был вынужден перенести начало тренировочного сбора. Чемпионат Италии в Серии А стартует 10 сентября.
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