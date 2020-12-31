https://news.day.az/sport/1303226.html Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года - ФОТО
Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года - ФОТО
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Gracenote.
За 12 месяцев нынешнего года 35-летний форвард сумел забить 33 мяча.
Второе место в списке бомбардиров занял поляк Роберт Левандовский, защищающий цвета мюнхенской "Баварии", третье - Чиро Иммобиле из римского "Лацио".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре