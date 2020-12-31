Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Gracenote.

За 12 месяцев нынешнего года 35-летний форвард сумел забить 33 мяча.

Второе место в списке бомбардиров занял поляк Роберт Левандовский, защищающий цвета мюнхенской "Баварии", третье - Чиро Иммобиле из римского "Лацио".