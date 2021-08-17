https://news.day.az/sport/1370142.html Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который превосходит его по уровню
Вот что непобежденный россиянин написал в комментариях к посту Сехудо в Instagram:
Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который превосходит его по уровню
Экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов восторженно высказался об успехах бывшего двойного чемпиона лиги, олимпийского чемпиона - 2008 Генри Сехудо, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Вот что непобежденный россиянин написал в комментариях к посту Сехудо в Instagram:
"Скажу честно, твой уровень немного выше моего. А знаешь почему так? Все дело в золотой медали Олимпиады, абсолютно другой уровень. Такой успех - мечта любого спортсмена".
Отметим, что Хабиб и Генри завершили профессиональную карьеру в 2020 году после успешных защит титула от Джастина Гэтжи и Доминика Круза соответственно.
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