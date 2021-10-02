Экс-капитан «Реала» заявил, что он не против стать тренером «Барселоны»

Бывший капитан мадридского "Реала" Гути заявил, что не против поработать тренером в "Барселоне", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть и в качестве тренера", - приводит слова специалиста As.

Гути - воспитанник "Реала". Испанец провел лишь один год за пределами Мадрида - отыграл за стамбульский "Бешикташ" в сезоне-2010/11, после чего завершил карьеру игрока.

Тренерскую карьеру Гути начал в системе "сливочных", позже был ассистентом в "Бешикташе". Последний клуб испанца как главного тренера - "Альмерия" из Сегунды, Гути работал с ней в сезоне-2019/20.