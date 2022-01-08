Экс-игрок «Барселоны» назвал причину, по которой Месси может уйти из «ПСЖ» летом

Экс-форвард "Барселоны" Франсиско Хосе Карраско в эфире программы El Chiringuito рассказал, что Лионель Месси собирается покинуть "Пари Сен-Жермен", если они не выиграют Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лео недоволен своим положением в Париже. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, он может остаться. Но если победы не будет, он может уйти из команды. Я думаю, он сможет добиться отъезда", - заявил Карраско.

Аргентинский нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе этого года. До этого он на протяжении 18 лет находился в системе испанской "Барселоны". После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским "Реалом".