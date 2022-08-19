Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Административный суд Парижа отклонил иск Ла Лиги, которая пыталась добиться аннулирования контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с "Пари Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на 90min.

Сообщалось, что представители чемпионата Испании также были намерены потребовать от суда отмены решения Национального департамента по контролю управления, согласно которому к французского клубу нет никаких финансовых претензий.

Ла Лига считает, что "ПСЖ" не соблюдает финансовый фейр-плей. Мбаппе по новому контракту с парижским клубом стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся, что вызвало огромную волную недовольства в Испании. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.