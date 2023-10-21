Звезда «Ливерпуля» чудом остался жив в ДТП

Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд чудом остался жив после падения столба ЛЭП на автодорогу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

По информации источника, инцидент произошел из-за шторма, который с корнем вырвал опору линии электропередачи в момент, когда проезжал Александер-Арнольд. Столб упал на машину, двигавшуюся перед автомобилем звезды "Ливерпуля". Футболист успел нажать на тормоз и избежал ДТП. Отмечается, что водитель другой машины также остался жив.