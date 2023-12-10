Хаби Алонсо прокомментировал травму ключевого полузащитника

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал травму полузащитника Флориана Вирца, из-за которой он покинул поле в матче Кубка Германии против "Падерборна" (3:1), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Имеем беспокойство. Нужно подождать и посмотреть, как разовьётся отёк голеностопного сустава.

Надеемся на лучшее, чтобы он мог сыграть против "Штутгарта" 10 декабря. Посмотрим. Но причин для негатива пока нет", - цитирует Алонсо Sky Sports.

Вирц получил повреждение на 44-й минуте, он доиграл тайм, но его заменили в перерыве.

В текущем сезоне Вирц провёл за "Байер" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 85 млн.

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