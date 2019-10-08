Если вы мечтаете о настоящих путешествиях и о погружении в историю и атмосферу того места, куда направляетесь, стоит избегать этих достопримечательностей. Ведь здесь мало того что круглый год собираются толпы туристов, так еще и легенды, которыми окутаны эти места, имеют мало отношения к действительности. Некоторые из них были созданы для того, чтобы нажиться на популярности какого-либо фильма, а другие - чтобы выгодно использовать искажения в истории.

Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru представляет фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов.

"Пиц Глория", Швейцария

Поклонники Джеймса Бонда наверняка помнят чудесные по красоте виды из ресторана "Пиц Глория", который изображен в фильме 1969 года "На секретной службе Ее Величества".

Актеры из фильма "На секретной службе Ее Величества" на съемочной площадке в "Пиц Глория" - ресторане, построенном специально для фильма. Когда продюсер Хуберт Фрёлих оказался на месте съемки, выяснилось, что ресторан еще не готов. Продюсерская компания оплатила завершение строительства ресторана в рамках специального договора с киностудией.

Сонная лощина, США

Поселение Сонная лощина в штате Нью-Йорк в конце 1800-х годов было известно как Северный Тарритаун, но потом сменило название из-за выгодной ассоциации со знаменитой новеллой Вашингтона Ирвинга.

Джонни Депп в одной из сцен фильма 1999 года "Сонная лощина". Фильм стал одной из причин широкой известности этого места.

Шангри-Ла, Китай

На роль вымышленной страны Шангри-Ла из романа писателя-фантаста Джеймса Хилтона 1933 года "Потерянный горизонт" есть много претендентов. Однако китайский город Чжундянь официально сменил название на Шангри-Ла в 2001 году.

Является ли Чжундянь настоящей Шангри-Ла или нет, виды здесь изумительные. Помимо густых изумрудных лесов и покрытых снежными шапками горных вершин, здесь расположено множество тибетских храмов.

Мост через реку Квай, Таиланд

Через настоящую реку Квай нет моста, поэтому часть реки Мае Клонг переименовали в Кхвэяй, чтобы все было как в романе. На фото - мост через реку Квай в наши дни.

Роман Пьера Буля "Мост через реку Квай" успешно экранизировали в 1957 году в фильме с Алеком Гиннессом в главной роли. Река Мае Клонг была переименована после выхода фильма.

Контрольно-пропускной пункт "Чарли", Германия

Настоящий контрольно-пропускной пункт "Чарли" был демонтирован в 1990 году, когда Германия объединилась, и с тех пор был перенесен в музей. На фото - реконструкция, на которую ходят поглазеть туристы.

КПП "Чарли" (на фото) был пограничным пунктом между Восточной и Западной Германией и во времена холодной войны. Это единственное место, где американские и советские солдаты несли службу рядом по разные стороны границы.

Дом 221б по Бейкер-стрит, Великобритания

Большинство понимает, что Шерлок Холмс - это выдуманный персонаж, но это не останавливает поклонников от похода в музей этого знаменитого сыщика.

Хотя на здании висит табличка "221б", на самом деле дом находится по адресу Бейкер-стрит, 239. Что самое интересное, когда вышла первая книга о Шерлоке Холмсе, такого адреса не существовало вовсе.

Замок Бран, Румыния

Замок Бран (на фото) долгое время ассоциировался с Дракулой, но на самом деле все было иначе. Тем не менее, считается, что описания замка Дракулы в романе Брэма Стокера были вдохновлены именно замком Бран.

Вампир, описанный в романе, был списан с Влада Цепеша (Влада Колосажателя), дворянина, который жил в соседнем замке Поенари, который сейчас лежит в руинах.

Остров Филы, Египет

Исписанные иероглифами стены храмов острова Филы кажутся настоящими. Так и есть: им правда более двух тысяч лет. Но сам остров не совсем такой, каким кажется.

Когда была построена Асуанская плотина, все храмы на настоящем острове Филы пришлось перенести на соседний, более высокий остров Агилкия, чтобы защитить исторические памятники от затопления. В рамках впечатляющего по масштабам проекта каждый камень был помечен, и храмы были заново выстроены на другом острове. Аналогичным образом поступили с храмами Абу-Симбела.

На копии фотографии Антонио Беато виден первоначальный остров Филы, на котором был расположен храм Изиды, а также река Нил из Биги.

Балкон Джульетты, Италия

Кинопостановки сюжета о Ромео и Джульетте заставили тысячи поклонников ехать в Верону, чтобы посмотреть на тот самый балкон, на котором знаменитые влюбленные признались друг другу в своих чувствах.

На самом деле сцена на балконе не входит в оригинальную пьесу Уильяма Шекспира, да и этого балкона во времена автора не существовало.

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