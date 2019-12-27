У каждого из нас свое представление о каникулах, но практически всегда оно сводится к одному из самых увлекательных занятий - путешествию. Путешествовать, безусловно, стоит, но лучше делать это правильно и с умом. Зачем превращаться в ленивого туриста, который ходит по пляжу, разинув рот и изредка щелкая затвором фотоаппарата, висящего у пупка? Наслаждайтесь каждой минутой путешествия! Живите полной жизнью! Станьте истинным путешественником, а не банальным туристом! И эти простые советы помогут вам в этом.

Помните, что страна, куда вы приехали, - это чей-то дом

Это нужно осознать как можно скорее. Можно поехать в Диснейленд, а можно поехать в Рим - и там, и там вы найдете людей. Но нужно понимать разницу между парком развлечений и зарубежной страной. А разница немалая: иностранцы тоже люди, и самые интересные "аттракционы" всегда известны лишь тем, кто готов искать, познавать и понимать.

Узнайте о стране чуть больше, прежде чем поехать

Нет, не нужно заучивать наизусть путеводитель или страницу из "Википедии", но ведь всегда приятно знать, куда едешь. Где местные жители любят проводить свободное время? Какая здесь культура? Чаевые приветствуются или, дав на чай, можно оскорбить местного работника? Конечно, невозможно быть полностью готовым ко всему, но обе стороны вынесут максимум пользы, если вы сведете неловкие моменты со здешними людьми до минимума.

Уважайте местную культуру

Даже чуть углубившись в чтение материалов о стране, куда вы собираетесь, вы узнаете немало, и некоторые вещи могут вас, мягко говоря, удивить. Возможно, вы никогда не знали, что, несмотря на тот факт, что вы едете в жаркую пустыню, носить шорты и короткие юбки там не принято. Возможно, в той стране, куда вы едете, есть левой рукой считается некультурным, а добавлять приправы за столом в гостях - просто неприлично. Помните, что вы гость в этой стране, а значит, нужно быть готовым к некоторым культурным несоответствиям (какими бы странными они вам ни показались). Это обязательно выделит вас на фоне остальных "туристов".

Спрашивайте разрешения, прежде чем фотографировать кого-либо

Это очень важно. К тому же это отличный способ показать другим, что вы их уважаете. В одних странах считается, что сфотографироваться - значит потерять частичку души, в других местные жители фотографируются, надеясь получить за это чаевые. А если этот уличный артист в ярких одеждах верхом на экзотическом животном откажется фотографироваться, уважайте его желание.

Выучите пару ключевых фраз на языке страны, в которую едете

Даже если вам придется поднапрячь мозги. Во-первых, нет ничего более неловкого, чем ситуация, когда вы не можете объяснить человеку, что вам нужно, тем более если он готов помочь, но просто не говорит на вашем языке. Во-вторых, местные жители почти всегда ценят усилия иностранцев говорить на их языке. Даже знание простых фраз вроде "здравствуйте", "пожалуйста" и "спасибо" покажет, что вы человек, способный уважать чужую культуру.

Встречайтесь с людьми

Ну серьезно, ведь лучшее, что можно найти за границей, - это друзья. Вы будете помнить "то самое время..." намного дольше, чем какой-нибудь нелепый сувенир, который разобьется по пути домой. К тому же вы сможете многое узнать о других странах и культурах, обратившись к тому, кто живет здесь (а еще лучше - если они смогут показать вам места, о которых вы не узнаете из путеводителей).

Покупайте местные товары

Хороший гид отведет вас в те места, где нет пафосного и напускного гламура, чтобы вы приобрели сувениры, сделанные местными. Во-первых, это уникальные изделия. Во-вторых, покупая их, вы помогаете ремесленникам и городкам, в которых они живут. Если посмотреть статистику о том, как туризм стимулирует экономику, вы увидите, что деревни и мелкие города зависят от ваших денег куда больше, чем киоск с сувенирами на главной площади.

Побывайте у иностранцев дома

Ничто не даст вам больших знаний, чем время, проведенное дома в чужой стране с чужой культурой. Есть что-то неповторимое в домашней пище, не важно, о какой стране идет речь. Опять же, вы поддерживаете местные семьи, вы заглядываете в реальную жизнь страны и, возможно, заведете новых друзей.

Попробуйте местные блюда

Не стоит лететь через полмира, чтобы в той далекой экзотической стране есть бургер из "Макдональдса" и запивать его кофе из "Старбакса". Не нужно бояться местных ресторанов или уличных лотков с едой. В конце концов, местные в них питаются, так чем вы хуже? Если хотите поистине "вкусить" страну, в которую приехали, отведайте местные блюда.

Дышите

Одним из главный различий между путешественником и туристом является цель. Туристы в основном тупо собирают фотки главных достопримечательностей, хотя никто не знает, что при этом вы прошли мимо Лувра всего 10 минут по пути к Эйфелевой башне. Если вы попробуете успеть все, то в итоге ничего не успеете. Замедлить шаг, остановиться и вдохнуть полной грудью - вот что действительно позволит вам увидеть все таким, какое оно есть.

Путешествие может быть напряженным, особенно в суматохе, когда вы не успели на автобус, заблудились в неизвестном месте или, например, потеряли бумажник. Стоп! Остановитесь и сделайте глубокий вдох - в конце концов, это всего лишь часть незабываемого приключения.

Будьте спонтанны

В свободное от назначенных экскурсий время делайте все, что вам кажется подходящим на данный момент, и не бойтесь менять решения, если думаете, что прогулка туда-то лучше, чем поход туда-то. Наслаждайтесь свободой делать то, что вы и хотите, и видеть то, что вы хотите. Ваше время ограничено, но вместо того, чтобы пытаться впихнуть в него все, что только сможете, просто отдайтесь на волю случая и плывите по течению.

Заблудитесь... это весело!

Нет, серьезно, заблудитесь. Затем сделайте глубокий вдох и напомните себе, что все в порядке. Потом дайте себе возможность познакомиться с местом по-настоящему, а не глядя в карту. Плутайте по улочкам, ныряйте в аллеи, спрашивайте дорогу и исследуйте этот город как в первый раз (что, собственно, воистину так).

Забудьте о группах, ходите по городу самостоятельно

Конечно, быть с группой туристов удобно, тем более что гиды всегда знают самые интересные места и готовы сгладить любой культурный шок. Но исследуя место самостоятельно, вы сможете посетить те же самые места за меньшую сумму денег. К тому же не обязательно ждать, пока оставшаяся часть толпы перестанет глазеть на скульптуру, которая вам неинтересна, или, наоборот, вы сможете полюбоваться понравившейся достопримечательностью столько, сколько вам угодно, не боясь, что нетерпеливый гид начнет вас подгонять.

Выбирайте непроторенные дорожки

И речь не только о дорожках, не проторенных экскурсионными группами, но и о дорогах, не проторенных вообще никем. Вы ведь наверняка знаете особые интересные места в родном городе, о которых мало кому известно? Так вот, в других городах есть точно такие же местечки. Может, пора узнать о них?

Все лучшее в жизни - бесплатно, куда бы вы ни поехали

Прогуляйтесь по улочкам, поднимитесь в горы, поплещитесь в волнах океана. Посетите парк, понаблюдайте за людьми и просто пропитайтесь новыми впечатлениями. Вам наверняка эта путевка стоила немало, так что самое время насладиться тем, что предлагает эта страна, по полной и уже бесплатно.

Пользуйтесь общественным транспортом

Если сомневаетесь, делайте так, как делают местные жители. А все местные жители (не важно, о какой стране речь) пользуются общественным транспортом. Это намного дешевле, и вы наверняка встретите кучу интересного народа и узнаете места намного лучше.

Поймите, что ваш идеальный отпуск может случиться там, где вы его совсем не ждали

Прошла вечность с вашего последнего отпуска, и вы просто хотите уехать. Мысли о пальмах и кристально чистой воде уже наполняют вашу голову, и вы практически чувствуете солнце на коже и теплый белый песок между пальцами. И никого на целые мили вокруг, кроме вас и любимой книги. Что ж, первым делом вы вводите в Google что-то вроде "отдых на Канарах", как это делают сотни тысяч других таких же туристов каждый день. Нет ничего плохого в том, чтобы отправиться на Канары, и вы наверняка найдете то самое место, о котором вы мечтали... но им придется поделиться с сотней-другой туристов. Чем быстрее образ отпуска приходит вам в голову, тем вероятнее, что вы не один такой. Возможно, чтобы создать свой идеальный отпуск, нужно немного покопаться в деталях. К счастью, есть миллионы других не менее красивых и удивительных островов по всему миру, где вас никто не побеспокоит.

Путешествуйте

Не важно, кто вы - продвинутый путешественник, простодушный турист, истинный "магеллан" или нечто среднее, самое главное - просто путешествуйте. Мы живем на удивительной планете, полной чудес, на которые не хватит и целой жизни. Но ведь стоит хотя бы попытаться увидеть их. Как можно больше. Как можно чаще.

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