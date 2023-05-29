Загадочное происшествие в Венеции

Власти Венеции расследуют загадочное происшествие в водах Гранд-канала. Самый знаменитый туристический маршрут города внезапно окрасился в кислотно-зеленый цвет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Коммунальные службы тут же созвали экстренное совещание. Заподозрили экоактивистов: всю неделю они раскрашивают местные фонтаны и водоемы, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Еще одна версия: в воды канала попал флуоресцеин. Это нетоксичное вещество используют для контроля за утечками, именно оно дает такой насыщенный, почти светящийся, цвет.