https://news.day.az/tourism/1568729.html Загадочное происшествие в Венеции - ВИДЕО
Загадочное происшествие в Венеции - ВИДЕО
Власти Венеции расследуют загадочное происшествие в водах Гранд-канала. Самый знаменитый туристический маршрут города внезапно окрасился в кислотно-зеленый цвет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Коммунальные службы тут же созвали экстренное совещание. Заподозрили экоактивистов: всю неделю они раскрашивают местные фонтаны и водоемы, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды.
Еще одна версия: в воды канала попал флуоресцеин. Это нетоксичное вещество используют для контроля за утечками, именно оно дает такой насыщенный, почти светящийся, цвет.
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