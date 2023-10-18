Стратегическая отрасль Франции на грани коллапса

Французская авиакомпания Air France планирует перестать пользоваться парижским аэропортом Орли к лету 2026 года, перенаправив все рейсы в главный французский аэропорт Шарль-де-Голль. Исключением станут полеты на Корсику, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это решение принято на фоне падения спроса на внутренние авиаперелеты - с 2019 по 2023 год пассажиропоток внутри Франции из Орли упал на 40%, объяснила авиакомпания.

Отчасти это вызвано сокращением числа деловых поездок, поскольку за время пандемии коронавируса бизнесмены стали чаще пользоваться видеосвязью вместо личных встреч. Кроме того, французское правительство стимулирует отказ от авиаперелетов в пользу железнодорожного транспорта.

Акции Air France-KLM дешевеют на 2,3% на торгах в среду.