Акула напала на человека и спасла ему жизнь

Юджин Финни вместе с семьей отдыхал в Калифорнии. Одним прекрасным утром он вывез детей к океану и пошел купаться. Тут и случилось несчастье: внезапно огромная акула бросилась на Юджина и нанесла ему несколько очень глубоких ранений.

Но это только начало истории!

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, к счастью, Финни находился неподалеку от берега и сумел выбраться еще до повторной атаки ужасного хищника. Медики прибыли быстро и в больнице бедолагу заштопали - он отделался всего лишь большим шрамом на спине.

А через два дня после выписки Юджин почувствовал себя плохо. Врачи предложили ему пройти полную диспансеризацию и совершенно случайно обнаружили раковую опухоль на левой почке.

Благодаря своевременному хирургическому вмешательству опухоль не успела дать метастазы. Опытные хирурги удалили ее, но если бы не акула, Финни наверняка пришлось бы гораздо хуже. Как говорится, не было счастья - да несчастье помогло.

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