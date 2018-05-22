Чем полезна клубника

Клубника редко кому позволяет пройти мимо: она красивая внешне и очень вкусная. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, чем полезна эта ягода и кому необходимо есть ее побольше.

Но сначала меленький совет: никогда не выбрасывайте клубничные хвостики. Высушите их на подоконнике - и всю зиму сможете пить витаминный чай от простуды.

Здоровье желудка

Полисахариды в союзе с органическими кислотами в клубнике способствуют нормализации состава микрофлоры кишечника. Это хорошая профилактика дисбактериоза кишечника и своеобразная "клизма", которая выводит токсины и шлаки.

Сбивает температуру

В клубнике есть салициловая кислота, обладающая мягким потогонным и жаропонижающим свойство.

Укрепляет сердце

Салициловая кислота в клубнике активно разжижает кровь, а это хорошая профилактика сердечно-сосудистых нарушений и тромбоза.

Похудение

Клубника способствует расщеплению жиров и нормализации уровня сахара в крови. В 100 г этой ягоды всего 20 Ккал. Посидите несколько недель, сколько будет еще эта ягода, на простой клубничной диете - заменяйте ежедневно ужин 200 г клубники - и вес будет снижаться быстрее.

Хорошее настроение

Ароматические вещества, содержащиеся в клубнике, стимулируют высвобождение серотонина, улучшая настроение.

Память

Антиоксидант физетин в клубнике улучшает память и мыслительную деятельность.

Молодость кожи

Натуральные косметические маски, приготовленные на основе клубники, отбеливают кожу, делают ее эластичной, помогают избавиться от прыщей.

Подобные маски хорошо подсушивают и залечивают угревую сыпь, сужают поры и помогают избавиться от веснушек. Вначале очистите кожу тоником, после чего разрежьте клубнику на две части и смажьте кожу соком. Потом на 15-20 минут наложите вату с кашицей из клубники. Сняв кусочки ваты, похлопайте ими по лицу, как бы вбивая сок в кожу. Через 30-40 мин. смойте маску теплой водой или ватным тампоном, смоченным в прохладном молоке. Лучше всего такая маска действует на сухую и потрескавшуюся кожу, придавая ей эластичность.

Противопоказания

Если у вас имеются "пищеварительные" болезни (гастрит, язва, холецистит, панкреатит, энтерит, колит), то от клубники лучше отказаться: органические кислоты могут спровоцировать обострение. Также клубника считается аллергенным продуктом, поэтому если вы заметили, что после ее употребления у вас появилась зудящая сыпь на коже, то знайте, что ее причиной могла быть именно эта ягода.

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