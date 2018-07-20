Сражение горбатого кита с косатками за жизнь детеныша сняли на видео - ВИДЕО

Гигантский серый кит вместе с детенышем в прошлое воскресенье столкнулся со стаей косаток. В разгар битвы мать забросила свое дитя на спину и, продолжая отбиваться от атаки хищников, спасла китенка.

История произошла у залива Монтерей в Калифорнии. Всю битву видели участники местной организации по наблюдению за китами.

"Самка буквально схватила своего детеныша и очень быстро поплыла к берегу. Все это время она хвостом отбивалась от косаток. Китенок сильно пострадал в длительном сражении, но в итоге выжил", - рассказали очевидцы.

Косатки, упустив добычу, ринулись в западном направлении. Вероятно, их отвлекла другая битва неподалеку, передает Day.Az со ссылкой на Moya-planeta.

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