Как родители калечат своих детей: 10 распространенных ошибок в воспитании

Воспитание детей - очень важный процесс как в жизни родителей, так и в жизни детей. Чтобы всем от него было хорошо - необходимо понять, чего хотите вы, и ваш ребенок.

Не всегда наука воспитания дается родителям легко, они ведь тоже люди, которые могут ошибаться. Другой вопрос, когда их незнание переходит все границы, больно ударяя по психике ребенка. В таком варианте ошибка становится системной, наносит откровенный вред развитию, угнетает личность, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Взрослым важно научиться распознавать столь откровенные манипуляции и вовремя их пресекать, передает Flytothesky.

1. Ты неудачник - даже не думай что-то исправить

Этот противоречивый сигнал часто транслируют родители, которые привыкли перекладывать собственные неудачи на шею ребенка. Они обожают выискивать у чада дефекты и затем смачно их критиковать. Подвох в том, что как только ребенок захочет стать лучше - похудеть, заняться учебой, сменить стиль жизни - его тут же в этом разубедят. "Выброси ерунду из головы, ты и так хороший!"

2. Делай, как я говорю - сам виноват

Подобный посыл нацелен на то, чтобы вылепить из ребенка свой идеал, при этом ни за что не отвечая. То есть родитель будет лезть в жизнь чада, контролировать каждый его шаг, активно планировать его будущее, но при первом же промахе по-тихому сольется, будто не при делах. Пример: "Даже не думай рано жениться, занимайся карьерой!" Спустя 10 лет: "И что ты себе думаешь? Ни семьи, ни внуков. Имей совесть".

3. Ты уже взрослый для обязательств - ты слишком маленький для прав

Еще один вариант манипуляций - навязать ребенку ответственность за настроение родителей, чистоту в доме, воспитание младших братьев, при этом не давая никаких свобод, оправдывая себя фразой "не дорос". Получается двоякая ситуация: участвовать в родительских баталиях нормально, забирать пьяного отца с работы, отвечать за родительские ошибки, помогать по работе. Зато личного мнения он иметь не должен. Интересное положение!

4. Доверяй нам - готовься к постоянным проверкам

Родители с подобной установкой часто обижаются на детей, что последние им ни грамма не доверяют, утаивают важную информацию, при этом сами они усиленно лезут, куда не следует, и требуют ежесекундного отчета. Это от них можно услышать, мол, дети свободны жить как им вздумается, тогда как на деле отпрысков терроризируют ежедневными звонками, влезанием в их личное пространство и выговорами за ненужные траты.

5. Развивайся - сиди возле маминой юбки

В этой ситуации родители давят на ребенка успехами чужих людей, внушают ему неполноценность за то, что в свои годы он не стал президентом крупной корпорации, не женился на дочери олигарха, не покорил заграницу. В то же время попытки чада вырасти, выйти из-под опеки воспринимаются негативно: "Какой еще переезд в Америку? В Урюпинске тоже хорошо". "Никаких повышений по службе, нечего тебе перерабатывать!" "Эта профессия не для тебя, будешь помогать маме по дому..."

6. Бойся нас - будь дружелюбным и естественным

Еще одна ошибка: привычка родителей наказывать детей физически, внушать им страх к своей персоне, загонять в угол, жестко подавлять, а потом удивляться, почему ребенок не проявляет ответной любви и ласки? Получается, они сами унижают, наказывают, но в ответ ждут проявления симпатии и любви, будто ничего не случилось. Однако трудно любить того, перед кем испытываешь животный страх.

7. Делись секретами - любую информацию мы используем против тебя

В данной ситуации родители давят на чувство вины ребенка, требуя сердечных признаний, откровений, стопроцентного доверия. В то же время они не считают себя обязанными сохранять тайны, рассказывая их всем желающим, отпуская ядовитые шуточки и комментарии. Откровенность для них - способ держать ребенка на коротком поводке, давить упреками по больному.

8. Не отказывайся от помощи - плати по счетам

Типичный прием неосознанной манипуляции: заставить ребенка принять ненужную услугу, а потом требовать от него расплаты до конца жизни. Так родители втюхивают детям ненужные подарки, разбиваются в лепешку там, где их не просили, а потом вымогают вернуть "должок". "Получил носки? Теперь помоги перекопать 100 гектаров земли под картошку". "Разве сложно бабушку доглядеть? Она для вас во всем себе отказывала..." Пожизненное рабство - вот плата за ведро гнилых груш из дачи. А если такой "помощи" дети не хотят, на них серьезно обидятся.

9. Стремись к лучшему - твои победы ничего не значат

Как еще травмировать ребенка? Внушить ему необходимость быть лучшим, побеждать, но при этом каждое достижение критиковать и обесценивать, как будто ничего особенного не случилось. Подумаешь, зарабатывает десятки тысяч, а кто-то миллионер! Похудел на 20 кг? Не надо было разъедаться. Покорил Эверест? Лучше бы пустил это энергию на устройство личной жизни. Такие родители много требуют, но всегда недовольны.

10. Будь самостоятельным - не бросай нас

Последний штрих в политике токсичных родителей - привычка попрекать взрослых детей квадратными метрами или куском хлеба, на который они не заработали. Но как только чадо решает сепарироваться, тут же устраивается спектакль на тему "на кого вы нас бросаете, места всем хватит". Получается, пока ребенок под присмотром, на него можно давить, жаловаться, ныть. Но как только он стремится стать более самостоятельным и выпорхнуть из гнезда - у мамы случаются припадки, лишь бы удержать нерадивое чадо дома.

Что делать детям, чтобы наладить контакт?

Понять, что полностью исцелить отношения не получится, особенно если действовать в одностороннем порядке. Нужно учиться отстаивать свои интересы, укреплять личные границы, приучать родителей к мысли, что вы уже взрослый человек, который имеет право жить своей жизнью, реализовывая свои, а не чужие желания. Не стыдитесь потребности жить в своем собственном ритме. Не идите на поводу у родственников, которые впутывают вас в свои личные драмы, вьют веревки из вашей безотказности, стремясь распоряжаться вашим временем и ресурсами. Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Никто не должен контролировать ваши финансы, ограничивать ваши потребности, навязывать свой опыт. Не потакайте родительским капризам, иначе окажетесь жертвой их игры. Самое время проложить свой собственный путь!