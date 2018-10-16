Учёные: Кесарево сечение смертельно опасно для здоровья младенцев

Учёные из Университета Джорджии в Атланте обнаружили, что кесарево сечение оказывает деструктивное воздействие на формирование и рост мозга новорождённых уже в первые месяцы после их появления на свет. Главная опасность состоит в том, что хирургическое вмешательство способствует появлению микроповреждений участков головного мозга и становится причиной массовой смерти нейронов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает журнал PNAS.

Исследователи отмечают, что чрезмерная активация гипоталамуса и "вымирание" нейронов в мозге новорождённого "отключают" способности организма обучаться борьбе с инфекциями, а также лишают организм способности правильно принимать сигналы от нервных окончаний. Кроме того, в рамках наблюдений за новорождёнными мышами исследователи выяснили, что нейроны после хирургической операции продолжают погибать в некоторых отделах мозга на протяжении следующих трёх дней.