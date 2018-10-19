В космосе впервые создали аномальную материю

Международная группа исследователей впервые создала конденсат Бозе - Эйнштейна в космическом пространстве в условиях нулевой гравитации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конденсат Бозе - Эйнштейна представляет собой вещество, образованное бозонами - частицами, которые могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Это отличает их от фермионов (например, электронов), в отношении которых действует принцип запрета Паули.

Данное свойство позволяет бозонам при сверхнизких температурах демонстрировать видимые невооруженным глазом квантовые эффекты, например, сверхтекучесть, при которой квантовая жидкость может просачиваться через трещины без трения. Если квантовая жидкость образует кристаллы, то такую материю называют сверхтекучим твердым телом (supersolid).

По мнению ученых, подобное состояние вещества может оказаться полезным для создания сверхчувствительных датчиков, способных зафиксировать, например, гравитационные волны. Однако получение конденсата Бозе - Эйнштейна в присутствии гравитации затруднительно, поэтому ученые попытались создать его в условиях свободного падения. Исследователи создали компактное электронное устройство, способное охладить атомы рубидия-87 до сверхнизких температур, и доставили его на высоту 243 километра на борту ракеты.

Конденсат Бозе - Эйнштейна был произведен за 1,6 секунды. Пока ракета падала на Землю, устройство успело за шесть минут провести 110 запрограммированных экспериментов.

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