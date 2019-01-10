Животные, открытые в 2018 году - ФОТО

Микроскопический морской конек, оса, зомбирующая пауков, и креветка-хоббит - чем еще удивили ученых существа, открытые буквально вчера?

Они скрываются в густых джунглях, океанских глубинах и телах других животных, появляются там, где их никто не ждал, поражают миниатюрными размерами и фантастической окраской. Чтобы найти их, биологи тратят месяцы и годы, используют современное оборудование и проводят сложнейшие исследования. Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru представляет животных, открытых учеными в 2018 году.

Карликовый лемур, Мадагаскар

Симпатичные создания с большими черными глазами, маленькими ушками и цепкими лапами так похожи на своих собратьев, что исследователям понадобился почти год, чтобы отличить их от ранее описанных лемуров. На основании ДНК-тестов специалисты пришли к выводу - это совершенно новый вид. Его назвали в честь известного ученого-приматолога Колина Гровса, который открыл 50 видов животных, в том числе несколько разновидностей карликовых лемуров.

Ночные зверьки хорошо лазают по деревьям, питаются в основном фруктами и весят 450 г. Рост тоже невелик - всего 15-17 см, зато пушистый хвост почти в два раза длиннее тела. Лемуры Гровса обитают в тропических лесах на юго-востоке Мадагаскара. Ученым еще предстоит описать вид подробнее и определить размеры популяции - возможно, миниатюрные существа нуждаются в охране.

Бабочка-парусник, Фиджи

Самым неожиданным открытием года стал новый вид парусников - более 200 представителей этого рода были описаны еще в XVIII-XIX веках, и никаких сюрпризов ученые от них не ожидали. Дневную бабочку обнаружили практически случайно: орнитолог Грег Керр сфотографировал пеструю красавицу на острове Вануа-Леву архипелага Фиджи и решил узнать у энтомологов, кто изображен на фото. Выяснилось, что науке это существо не известно. Тогда на Фиджи отправилась экспедиция, которая подтвердила: открыт самостоятельный вид.

Яркие крылья насекомого достигают 8 см в размахе, и исследователи до сих пор задаются вопросом: как при таких крупных размерах бабочке удавалось так долго оставаться незамеченной. Возможно, из-за скрытного образа жизни - в отличие от своих сородичей, она живет в лесах и редко появляется на открытых пространствах. С новым видом связано немало других загадок: пока непонятно даже, как он попал на остров. Генетический анализ показал, что насекомое имеет сходство с парусниками, обитающими довольно далеко - в Восточной Австралии.

Карликовые морские коньки, Тихий океан

У юго-восточных берегов Японии исследователи открыли карликовых морских коньков размером с рисовое зернышко - их длина не превышает 1,5 см. Первыми крошечных рыбешек заметили дайверы: им показалось, что эти существа похожи на маленьких поросят, поэтому новый вид так и назвали: японская свинья (Hippocampus japapigu).

Пестрая окраска и уплощенная форма тела помогают морским конькам хорошо маскироваться среди водорослей, так что обнаружить их было нелегко. Больше всего ученых удивил причудливый цветной узор, которым покрыта голова, туловище и хвост необычных созданий. Рыбки питаются планктоном и выглядят очень активными, а больше о них пока ничего не известно. Кстати, знаете ли вы, что у морских коньков ответственные за воспроизводство - отцы?

Пещерные лягушки, Таиланд

В одной из карстовых пещер национального парка Сай-Йок тайский биолог Джитеп Танпрэсерт обнаружил маленькую бесхвостую лягушку с большими выпуклыми глазами и присосками на пальцах. После нескольких международных экспедиций и тщательных исследований выяснилось, что это неизвестный ранее род и вид амфибий - Siamophryne troglodytes. Их собратья обитают в Северной Австралии, и открытие позволило пересмотреть эволюционную историю целого подсемейства. Раньше считалось, что предки этих лягушек попали в Австралию через Антарктиду, теперь ученые полагают, что расселение шло со стороны древнего материка Гондваны через Азию. Земноводные нового вида сейчас живут лишь в одной точке планеты, и из соображений безопасности точные координаты этой пещеры не разглашаются.

Бульдоговые летучие мыши, Центральная и Южная Америка

Сразу два новых вида летучих мышей ученые открыли в тропических лесах Центральной и Южной Америки: одни водятся в районе Панамского канала, другие - в Восточных Андах Эквадора и Колумбии. Необычная форма ушей придает зверькам сходство с бульдогами, поэтому их отнесли к одноименному семейству, в котором раньше насчитывалось всего шесть разновидностей.

Крылатые млекопитающие питаются насекомыми, а в полете развивают скорость до 60 км/ч. У них короткий рыжеватый мех, длинные заостренные крылья, и визуально их очень трудно отличить от других представителей семейства. Поэтому специалисты сравнивали с уже известными видами строение скелетов и ДНК новых существ, а также их голоса, записанные в процессе наблюдений.

Креветка-хоббит, Тихий океан

Odontonia bagginsi - таким необычным именем морской обитатель обязан своим чрезвычайно мохнатым ножкам, которые удалось рассмотреть лишь с помощью сканирующего электронного микроскопа. Во время экспедиции на Молуккские острова голландский студент-биолог Вернер де Гир открыл два новых вида миниатюрных креветок длиной от 1,5 до 3,5 мм. Один из них он и назвал в честь Бильбо Бэггинса.

Микроскопическое ракообразное живет в симбиозе с древним беспозвоночным животным - колониальным оболочником, прекрасно умещаясь в полости его тела. Это не первое существо, названное в честь персонажа Толкиена: имена героев "Властелина колец" и "Хоббита" уже носят два паука, сенокосец и ящерица.

Каменный окунь, Атлантический океан

Желтое туловище с розовыми разводами и ярко-зеленые плавники - эффектная внешность этого каменного окуня так поразила ученых, что они назвали новый вид именем богини любви и красоты: Tosanoides aphrodite. Необычную рифовую рыбу обнаружили на глубине 120 м у берегов архипелага Сан-Паулу. Ее красные или розоватые соседи по коралловым рифам обычно остаются практически невидимыми: красный свет не доходит до таких глубин. Впрочем, пестрым нарядом отличаются лишь самцы вновь открытого вида, самки окрашены более скромно - в темно-оранжевый.

Представители этого рода раньше не встречались в Атлантике, а их ближайший родственник, названный в честь экс-президента США Барака Обамы, водится в Тихом океане, у Гавайских островов.

Чудная райская птица, Новая Гвинея

К этому открытию ученые шли почти десять лет: сначала они заметили, что самцы из рода чудных райских птиц издают разные звуки, ухаживая за самками, потом выявили генетические различия двух подвидов и лишь совсем недавно внимательно изучили их брачные танцы. Тогда и стало ясно, что Lophorina niedda - не подвид, а отдельный вид. Во время брачного ритуала кавалеры не поднимают голову высоко, не полностью разворачивают веер на спине и издают короткие резкие звуки, похожие на свист, в отличие от скрипучих криков своих сородичей.

Всего орнитологи обнаружили шесть ключевых различий в танцевальных движениях и поведении, которые и позволили выделить Lophorina niedda в самостоятельный вид. Внешне их самцы похожи на других чудных райских птиц - это небольшие пернатые с густым черным оперением и яркими сине-зелеными перьями на грудке. А вот пестрая коричневая расцветка самок несколько отличается от родственных видов. Кроме того, у новичков есть собственный ареал обитания - полуостров Чендравасих в северо-западной части острова Новая Гвинея.

Оса-манипулятор, Эквадор

Одно из самых опасных и загадочных существ, открытых в этом году, - оса-наездник, которая внедряется в колонию социальных пауков и буквально превращает их в зомби. Сначала биологи обратили внимание именно на необычное поведение жертв: членистоногие покидали колонию, сооружали коконы из листьев и паутины, а затем умирали рядом. В коконах ученые и обнаружили развивающихся ос неизвестного ранее вида.

Наблюдая за насекомыми, исследователи выяснили, что взрослые особи откладывают яйца на брюшко паука, а вылупившаяся личинка питается его кровью и полностью подчиняет себе. Как именно - точно не известно: возможно, паразит впрыскивает гормон, действующий на мозг хозяина. Вырастая, личинка доедает паука, перебирается в кокон, а через 9-11 дней из него вылетает взрослая оса. Науке известны случаи, когда осы-наездники манипулировали пауками-одиночками, но с паразитированием на колониальных насекомых специалисты столкнулись впервые. Пока с новым видом связано больше вопросов, чем ответов, поэтому исследования продолжаются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook