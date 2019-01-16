Ученые доказали пользу голодания

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) выяснили, что умеренное голодание изменяет метаболизм и влияет на циркадные ритмы, что приводит к улучшению здоровья и снижению рисков заболеваний, связанных со старением организма. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Циркадными ритмами называются "внутренние часы" организма, которые регулируют большинство процессов - от метаболизма, выброса гормонов вплоть до "распорядка" активности каждой отдельной клетки.



Исследование проводилось на мышах, которые не принимали никакой пищи в течение суток. Ученые заметили, что голодающие подопытные потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии. Также у мышей снизилось соотношение между выдыхаемым углекислым газом и вдыхаемым кислородом. Когда их накормили, наблюдаемые эффекты исчезли.

Специалисты заметили, что голодание влияет на работу ключевых для циркадных ритмов генов и белков. В частности, менее активными становились белки BMAL и REV-ERBa, определяющие суточную работу печени и скелетных мышц.

"Голодание способно перевести геном в менее "строгий" режим и подготовиться к будущему приему пищи, что, в свою очередь, помогает запустить новые ритмические циклы. Иными словами, голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций, что в итоге идет на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением", - приводит портал Science Daily слова профессора медицинской школы UCI Паоло Сассоне-Корси.

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