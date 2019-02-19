Японский зонд готовится «атаковать» астероид между Марсом и Землей
Японская станция "Хаябуса-2" готовится совершить "бомбардировку" астероида Рюгю - операция назначена на 22 февраля, если не будет форс-мажора.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, зонду придется стрелять в поверхность небесного тела, так как он не оборудован соответствующими манипуляторами для сбора материала. Потому зонд запустит в него снаряд, чтобы поднять вверх мелкие частички грунта и добыть чистые образцы первичной материи Солнечной системы при помощи специальной ловушки.
Ранее сообщалось, что летательный аппарат, запущенный в 2014 году, добрался до астероида между Марсом и Землей в июне 2018 года. В октябре должен был пойти на максимальное сближение. Однако успеху космической миссии помешала неправильная площадка для посадки и зонду пришлось заложить второй вираж.
Заминка связана с тем, что аппарат не нашел никаких участков на поверхности Рюгю, где присутствовали бы значительные запасы реголита. Пришлось даже отрабатывать серию экспериментов с аналогами "пушки" и танталовых пуль в земной лаборатории на кадке, заполненной мелкой галькой. Выстрел раздробил много камней, но "улов" получился меньше ожидаемого. Впрочем, по словам ученых, собранного вещества вполне хватит для исполнения главной задачи миссии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В США пожарные спасли застрявшую на дереве пуму
Неожиданно появившийся скорпион напугал людей на борту самолета
-
18 Фев. 10:40 12 391
-
18 Фев. 11:29 9 358
-
18 Фев. 15:55 6 978
-
18 Фев. 12:49 5 370
-
18 Фев. 14:34 4 947