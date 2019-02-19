Японский зонд готовится «атаковать» астероид между Марсом и Землей

Японская станция "Хаябуса-2" готовится совершить "бомбардировку" астероида Рюгю - операция назначена на 22 февраля, если не будет форс-мажора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, зонду придется стрелять в поверхность небесного тела, так как он не оборудован соответствующими манипуляторами для сбора материала. Потому зонд запустит в него снаряд, чтобы поднять вверх мелкие частички грунта и добыть чистые образцы первичной материи Солнечной системы при помощи специальной ловушки.

Ранее сообщалось, что летательный аппарат, запущенный в 2014 году, добрался до астероида между Марсом и Землей в июне 2018 года. В октябре должен был пойти на максимальное сближение. Однако успеху космической миссии помешала неправильная площадка для посадки и зонду пришлось заложить второй вираж.

Заминка связана с тем, что аппарат не нашел никаких участков на поверхности Рюгю, где присутствовали бы значительные запасы реголита. Пришлось даже отрабатывать серию экспериментов с аналогами "пушки" и танталовых пуль в земной лаборатории на кадке, заполненной мелкой галькой. Выстрел раздробил много камней, но "улов" получился меньше ожидаемого. Впрочем, по словам ученых, собранного вещества вполне хватит для исполнения главной задачи миссии.