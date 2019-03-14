Профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне выразил опасения, что, продлевая продолжительность жизни, человечество создает людей "со здоровыми телами, но слабым мозгом". Так, как написала The Daily Mail, он описал распространение деменции, передает Day.Az со ссылкой на Телеканал 360.

Он отметил, что после 80-90 лет человек теряет до 15% способностей мозга. В связи с этим он двигается и думает медленнее, чем раньше.

"Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова", - отметил Джакка.

Он подчеркнул, что победа над болезнями не означает приближение вечной жизни. Ученый посчитал, что биологические часы ограничивают жизнь человека 120 годами.