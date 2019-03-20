Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было - от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно сегодня принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком - чувства в этот день будут очень глубоки и гармоничны.

Овен

Сегодня ситуация может потребовать от Овна поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Овен и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Овна желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Овна может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Телец

Сегодня Телец будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Тельца уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Тельцу сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Близнецов сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Близнецы получат неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Близнецы не могли решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Рак

Сегодня день наделяет Рака немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Раку сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Лев

Сегодня день обещает порадовать Льва приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Льву сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Дева

Сегодня в Деве проснутся лидерские задатки! День наделяет ее способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Деве без особого труда: окружающие охотно поддержат ее во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Деве смело брать инициативу в свои руки, ведь если не она, то кто же?

Весы

Сегодня Весам необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают их о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Весами в своих интересах или же обременять их бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Весы своей уступчивостью будут буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется им либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Скорпион сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Скорпиону с огромным с трудом.

Стрелец

Сегодня гороскоп предвещает Стрельцу неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Стрельца будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Стрельца сегодня будет трудно.

Козерог

Сегодня общение и информация необходимы Козерогу как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Козерог со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Козерога сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Водолей

Сегодня гороскоп склоняет Водолея манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Водолей будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Водолей сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Рыбы

Сегодня Рыбы имеют шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет их к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Рыбы сегодня будут решать, им стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат их не разочарует. Если же Рыбы сегодня начнут рубить с плеча, то рискуют, что от их проектов и планов останутся только мелкие щепки.