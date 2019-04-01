Диабет и связанные с ним сердечно-сосудистые заболевания часто называют "тихими врагами". У них нет явных признаков, но при этом ущерб, который они наносят здоровью, необратим. Именно поэтому очень важно следить за своим состоянием. Например, контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Так вы сможете вовремя заметить опасность и избежать серьезных осложнений.

Сегодня мы поделимся с вами одним натуральным средством, которое поможет вам это осуществить. Обратите внимание, речь идет не о лекарстве, а о полезной пищевой добавке. Этот рецепт поддержит лечение, выписанное вашим лечащим врачом. Не забудьте об одной важной вещи: чтобы натуральное средство действовало наиболее эффективно, следует также позаботиться о правильном питании.

Что такое диабет и почему он может появиться

Сахарный диабет является хроническим заболеванием. Оно появляется, когда у поджелудочной железы возникают проблемы с производством инсулина. Например, его может быть недостаточно для потребностей организма, или же просто поджелудочная железа теряет способность его эффективно использовать.

Инсулин нужен нам для того, чтобы контролировать уровень сахара в организме, так что любые связанные с ним нарушения вызывают "скачки" глюкозы. Другими словами, диабет - это не просто повышенный уровень сахара, а именно неспособность поджелудочной железы регулировать производство инсулина.

Если диабет не лечить, он может привести к повреждению некоторых органов или даже целых систем в организме. В запущенных случаях даже может потребоваться ампутация нижних конечностей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), высокий уровень сахара стал причиной 2,2 миллионов смертей в 2012 году. А к 2014 году 8,5% взрослого населения Земли имели диагноз диабет.

По оценкам той же организации, уже к 2030 году диабет станет седьмой по распространенности причиной смертности во всем мире. Вот почему так важно контролировать уровень сахара в крови.

Почему важно контролировать уровень холестерина?

Поддерживать нормальный уровень холестерина также очень важно для здоровья. С одной стороны, холестерин - это вещество, которое содержится в клетках организма и необходимо для его нормальной работы. С другой стороны, повышенный уровень холестерина может привести к закупорке сосудов.

При этом возникает состояние, известное как атеросклероз, который, в свою очередь, может вызывать коронарные заболевания сердца. Это очень опасно, так как повышает риск сердечного приступа или инсульта.

ВОЗ заявляет, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей во всем мире, их жертвами ежегодно становятся около 17 млн человек. Ситуация усугубляется тем, что значительное количество людей с диагнозом повышенный холестерин не получают адекватного лечения.

Если вы хотите снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего обратите внимание на свою диету. Также избегайте сидячего образа жизни и регулярно практикуйте какую-либо физическую активность. Другими словами, чтобы сохранить здоровье, вам нужно улучшить свое качество жизни.

Напиток из тыквы, который поможет регулировать уровень сахара и холестерина

Ингредиенты



- 1/2 чашки порезанной на кусочки тыквы (100 г)

- 1 стакан воды (200 мл)



Приготовление



- Положите тыкву в блендер, залейте водой и взбивайте, пока у вас не получится однородный напиток.



- Вы можете сами регулировать его консистенцию, добавляя больше или меньше воды. Тем не менее не советуем добавлять больше 1 стакана.



- Чтобы увидеть результат, вы должны пить этот напиток ежедневно натощак в течение 1 месяца. Не добавляйте в него сахар или другие подсластители (в крайнем случае можно добавить капельку натурального меда).



Чем тыква полезна для здоровья?

Тыква содержит много клетчатки, витамины А, Б6 и Е, калий, железо, рибофлавин и фосфор. Поэтому данный напиток помогает не только регулировать уровень сахара и холестерина, но и баланс триглицеридов. Но как же он действует?

- Во-первых, тыква способствует выведению токсинов из крови, а также очищает артерии от "плохого" холестерина (ЛПНП). Таким образом, она предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.



- Во-вторых, благодаря содержанию клетчатки она борется с запорами и способствует работе пищеварительной системы. Это в целом положительно сказывается на состоянии здоровья.



- Что касается контроля уровня глюкозы, проведенные на лабораторных крысах эксперименты показали положительные результаты в плане регуляции инсулина. Ученые пришли к выводу, что и у больных диабетом людей можно получить тот же результат, доказывающий эффективность тыквы.



Итак, можно считать доказанным фактом то, что тыква очень полезна для здоровья, причем в любом виде, будь то сок или суп. Одним из ее преимуществ является способность регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Конечно, сам по себе этот овощ не вылечит вас, он должен быть частью сбалансированной диеты. Помимо этого, при наличии проблем со здоровьем вам следует избегать определенных продуктов, способных ухудшить ваше состояние.

Следите за своим здоровьем, регулярно проходите осмотр у врача и контролируйте показатели уровня гормонов и других элементов в крови. Так вы вовремя заметите нарушения и избежите серьезных последствий.

Помните: чем раньше вы выявите болезнь, тем более эффективным будет лечение.