Для чего у французских моряков на бескозырке красный помпон - ВИДЕО
11 апреля 2019 09:15 213
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Источник: Остроумно
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