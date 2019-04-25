Счастливый брак продлевает жизнь человека
Группа ученых из Тилбургского университета в Нидерландах провела исследование, чтобы выяснить влияние супружеской жизни на человека. Выяснилось, что счастливый брак увеличивает количество прожитых лет.
Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.
Команда исследователей изучила данные национального опроса около 4,5 тысяч американских супружеских пар. Возраст опрошенных составлял больше 50 лет. Из них 99% имели традиционную ориентацию.
На протяжении восьми лет участники сообщали авторам научной работы, насколько удовлетворены жизнью и рассказывали о разных факторах, предположительно связанных со смертностью. Среди них поддержка партнера, частота физических нагрузок, самооценка, информация о состоянии здоровья, образование и доход семьи.
По окончанию эксперимента 16% участников умерли. Среди них были люди в основном без образования, с низкими доходами и ведущие малоподвижный образ жизни. Также они не были довольны отношениями и жизнью со своей второй половинкой.
В заключение один из авторов научно-исследовательской работы сказал, что удовлетворение жизнью с партнером имеет большое влияние на здоровье и продолжительность жизни. Несмотря на то, что участниками были жители Соединенных Штатов, ученые уверены, что результаты относятся и к парам из других стран.
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