Сторонники здорового образа жизни, отказываясь от сладостей, привыкли заменять их на, казалось бы, совсем безобидные продукты. Однако даже на некоторые из них не стоит налегать по объективным причинам, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Лимон

Этот цитрусовый - один из рекордсменов по количеству витаминов и микроэлементов. Но вместе с тем его кислота наносит непоправимый вред ЖКТ и раздражает слизистую. Кроме того, лимон негативно влияет на костную ткань женского организма, поскольку содержит немало агрессивных компонентов.

Морковь

Корнеплод содержит множество полезных веществ, в частности бета-каротин, отвечающий за здоровье кожи и глаз. Но его регулярное присутствие в рационе может спровоцировать каротинемию - чрезмерную пигментацию. В этом случае кожный покров становится желтым или ярко-оранжевым, особенно на коленях, ладонях и локтях.

Тунец

На первый взгляд, эта рыба - кладезь магния, железа и цинка. Но в то же время тунец опасен своим высоким содержанием ртути. Ртутное отравление приводит к слабости мышц и резкому ухудшению зрения.

Обезжиренные молочные продукты

Люди, следящие за фигурой, нередко выбирают в супермаркете низкокалорийные творог или кефир. Из-за отсутствия жиров вкус этих продуктов оставляет желать лучшего, поэтому производители не скупятся на вкусовые добавки и другие "вредности".

Яйца

Не жалуя вредные бутерброды с колбасой, многие люди на завтрак предпочитают омлет или яичницу. Но следует помнить, что приемлемая норма - особенно для людей в возрасте - не более двух яиц в неделю. Да, в них много белка и витаминов, но помимо этого яичный желток богат холестерином, который может привести к атерослекрозу сосудов.

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