Чеченцы - народ численностью около 1,7 миллионов человек, из которых 1,4 млн. живут в России, в том числе 1,2 млн. - в Чечне. Чеченки всегда славились своей скромностью, примерным воспитанием, и конечно, красотой.



Day.Az собрал самых красивых на наш взгляд известных чеченок.

Асет Абубакарова - чеченская певица.





Линда Идрисова - чеченская певица.





Эльбика Джамалдинова (род. 29 ноября 1996, Хасавюрт, Дагестан) - певица.





Тамила Сагаипова (род. 2 декабря 1993, Грозный) - чеченская певица. Тамила - младшая (сводная) сестра другой чеченской певицы - Макки Сагаиповой.





Илона Бисултанова - чеченская модель.





Замира Джабраилова (род. 8 февраля 1992) - победительница конкурсов красоты "Краса Чечни 2006" и "Краса Северного Кавказа 2006", обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе "Краса России 2006".





Хеда Хамзатова - чеченская певица.





Зарема Ирзаханова - чеченская певица.





Дилара Сурхаева - чеченская блюзовая певица. В 2013 году получила премию вайнахской музыки АССА в номинации "Проект года".





Тамила Эльдарханова (род. 27 июля 1995) - чеченская танцовщица и модель.





Амина Хакишева (род. 4 сентября 1990, Грозный) - телеведущая на канале "Россия 24", Заслуженный журналист Чеченской республики.





Макка Сагаипова (род. 14 февраля 1987, Грозный) - чеченская певица и танцовщица ансамбля "Ловзар". Макка Сагаипова выпустила два альбома "Я дочь твоя - Чечня" (2004) и "Безам / Любовь" (2005), однако после замужества из-за неодобрения родственников мужа вынуждена была на время прекратить творческую деятельность. В конце 2011 года Макка Сагаипова вновь вернулась к пению.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!