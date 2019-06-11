Загадочная ледяная гора Ахуна, возвышающаяся над поверхностью Цереры, оказалась не просто потухшим ледяным вулканом, а его "грязевым" кузеном с крайне необычной историей рождения. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В определенное время, в недрах Цереры под горой Ахуна сформировался своеобразный "пузырь", состоявший из рассола, глины и различных каменистых пород. Породы в данном регионе планеты были не твердыми, а подвижными и жидкими. Благодаря этому он поднялся к ее поверхности, замерз и сформировал гигантский грязевой вулкан", - рассказывает Владимир Нойман (Wladimir Neumann) из Мюнстерского университета (Германия).

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть - загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.



Подобные открытия заставили некоторых ученых предположить, что в недрах карликовой планеты может скрываться замерзший или еще существующий подледный океан, заполненный своеобразным "рассолом" или чистой водой, которую подогревает пока неизвестный источник тепла.

Существование этого океана, а также рекордно большая высота Ахуны, примерно четыре километра, заставили ученых ожесточенно спорить о том, как могли возникнуть оба этих объекта и почему единственный известный нам вулкан Цереры до сих пор не "расплылся" по ее поверхности и при этом имеет столь необычную форму.

Нойман и его коллеги нашли ответ на оба этих вопроса, анализируя данные, которые зонд Dawn собирал во время пролетов над этой загадочной пирамидой в последние месяцы работы на орбите карликовой планеты.

Как оказалось, под этой горой находится достаточно крупная гравитационная аномалия, указавшая на то, что материя мантии в данном регионе Цереры "выгнута" в сторону ее поверхности. Нечто похожее, по словам планетологов, вряд ли могло произойти в результате падения астероида, так как внутренние слои "литосферы" карликовой планеты расположены на очень большой глубине в ее недрах.

Судя по расположению и форме аномалии, она возникла в результате того, что часть мантии, составленной из смеси льда и различных каменистых пород, "оторвалась" от ее толщи, растаяла и начала подниматься к поверхности Цереры. Нечто похожее часто происходит сегодня в недрах Земли, когда в них формируются так называемые плюмы, вертикальные потоки очень горячей лавы, быстро поднимающейся к поверхности планеты.

В данном случае ее роль играли не расплавленные породы, а смесь из воды, глины и пород, разогретая теплом ядра Цереры. Львиная доля этого "грязевого пузыря", как предполагают ученые, застыла еще до того, как он достиг поверхности, однако самая легкая и горячая его часть дошла до нее и породила гору Ахуна.



В пользу этого говорит сразу несколько вещей. Во-первых, подобный состав ее "лавы", как отмечает Нойман, хорошо объясняет то, почему Ахуна до сих пор не "растеклась" по поверхности Цереры и имеет столь необычную высоту и форму.

Вдобавок, инструменты Dawn обнаружили следы присутствия филлосиликатов, примитивных глин, на ее склонах, чье присутствие раньше ученые не могли объяснить. Учитывая то, что этот грязевой вулкан возник на карликовой планете относительно недавно, не исключено, что похожие структуры могут появиться на Церере в будущем, заключают ученые.

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