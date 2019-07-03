Научные сотрудники рассказали, как дом, в котором живет человек, может губить его здоровье.

Как передает Day.Az, об этом пишет belnovosti.by.

Как оказалось, причинить серьезный вред здоровью и спровоцировать развитие рака, нарушить уровень гормонов и даже снизить IQ могут самые обычные предметы ежедневного пользования.

Например, в ванной комнате может образовываться плесень, которая появляется из-за высокой влажности, которая сохраняется на протяжении более 48 часов.

Соответственно, там, где появилась плесень, появились и микробы, которые являются очень токсичными для здоровья.

Плесень может попадать и оседать в легких, точно также, как и пыль, при этом провоцируя зуд в глазах, насморк и астму.

Однако самую большую опасность в себе таит матрас, ведь если его не менять и не чистить, он начинает представлять серьезную угрозу для организма.

В первую очередь, из-за микробов, которые могут привести даже к анемии, а также чем старее матрас, тем хуже он становится для спины.

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