Ученые Нью-Йоркского университета получили первое морфологическое доказательство того, что древние Homo sapiens скрещивались с другим видом приматов.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Исследователи нашли у останков архаичного человека возрастом 160 тысяч лет аномалию в виде зуба (нижнего моляра) с тремя корнями. Это редкий анатомический признак, который обычно обнаруживается у представителей современных азиатских популяций. Ранее считалось, что он развился после того, как люди современного типа покинули Африку. Однако обнаружение его у окаменелости указывает на то, что он возник гораздо раньше - у денисовцев, живших в Евразии еще до появления Homo sapiens.

Денисовцы (Homo altaensis) - вымерший вид или подвид древних людей, известный по окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам. Недавно были получены свидетельства, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться между собой и обзаводиться совместным потомством.

Известно, что люди современной анатомии покинули Африку менее 100 тысяч лет назад и расселились по Евразии, иногда скрещиваясь с другими видами рода Homo - неандертальцами и денисовским человеком. Это привело к интрогрессии ДНК вымерших форм людей в геном Homo sapiens.

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