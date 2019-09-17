Разумнее всего - отказаться от алкоголя вообще. Но если выпить во время семейного застолья все-таки хочется, а вот встречаться на утро с похмельем - не совсем, стоит лишь разобраться в биохимии алкоголя и выяснить, как пить, но при этом оставаться трезвым.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Подкрепитесь правильно

Пятая часть алкоголя всасывается в кровь сразу из желудка. Остальное сначала идет в тонкий кишечник. Если вы сыты, переход алкоголя в тонкую кишку замедляется, благодаря чему вы не пьянеете. Однако выбирать еду перед вечеринкой тоже стоит тщательно. Жареная картошка и в целом жирная пища лишь усилят нагрузку на печень. Идеально будет подкрепиться салатом с зеленью, рыбой, овощами или греческим йогуртом с ягодами.

Не торопитесь

На скорость опьянения человека влияют разные факторы вроде веса или возраста. Наверняка, вы нередко видели людей, которые, выпив литр пива, остаются трезвыми и тех, кого "уносит" с одного бокала вина. Так или иначе, дабы оставаться трезвым, лучше всего употреблять алкоголь маленькими глотками и растягивать один бокал на час.

Пейте воду

Поскольку алкоголь - это диуретик, он перераспределяет воду в организме. Вот почему во рту появляется сухость, руки начинают трястись, а голова раскалываться. Если же вода будет поступать в организм регулярно, организму будет проще поддерживать баланс жидкостей. Идеально чередовать каждый коктейль с полным стаканом негазированной воды.

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