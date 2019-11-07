Ученые НАСА обнаружили в Калифорнии сотни антропогенных источников концентрированного метана, при этом десять процентов из них являются суперисточниками, которые выбрасывают больше всего парникового газа.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поиск источников осуществлялся с помощью самолета, оборудованного инфракрасным спектрометром, который способен фиксировать выбросы метана. Исследователи изучили 300 тысяч объектов, в том числе нефтяные и газовые месторождения, крупные молокозаводы и свалки. Всего было определено 550 источников, при этом сверхисточники отвечают за треть всего объема метановых выбросов в Калифорнии.

Из 270 обследованных свалок лишь 30 выделяют крупные метановые шлейфы, однако их вклад в общий объем метана составляет 40 процентов от общего объема среди всех других точечных источников.

Как и углекислый газ, метан задерживает тепло в атмосфере, но делает это более эффективно и в течение более короткого периода времени. Наибольшие опасения вызывают скопления газа в вечной мерзлоте, при таянии которой в атмосферу могут попасть огромные объемы парниковых газов. Исследователи часто рассматривают вечную мерзлоту как климатическую бомбу замедленного действия.

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