Поведение болельщика после падения на него защитника "Детройт Пистонс" Лэнгстона Гэллоуэя во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Милуоки Бакс" вызвало реакцию у пользователей сети. Видео появилось в Twitter-аккаунте Bleacher Report, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Мужчина сидел со стаканом пива в первых рядах, когда на него упал Гэллоуэй. Напиток расплескался, но фанат удержал стакан и продолжил пить пиво. Юзеры восхитились его невозмутимостью.

"Лучший атакующий алкоголик лиги", "Так и выглядит алко-баскетбол", "Ролик можно описать словами: "подержи-ка мое пивко"", "Лэнгстон мог бы и заплатить за пролитый напиток", - так описали видео пользователи.

Матч завершился победой "Милуоки" со счетом 127:103. Команда лидирует в Западной конференции НБА, "Детройт" занимает 11-е место.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.