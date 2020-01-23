Ученые заставили мышей поседеть от стресса - Теперь мы знаем, как протекает этот процесс

Ученые объяснили, почему человек седеет при сильном стрессе. Причина оказалась заключена в стволовых клетках, из которых образуется отвечающий за цвет волос пигмент меланин. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Истории о том, как кто-либо из-за сильного стресса поседел, достаточно распространены: в частности, такое рассказывают о французской королева Марии Антуанетте, которая якобы за ночь поседела после неудавшегося побега, или об американском политике Джоне Маккейне, которым попал в плен во время войны во Вьетнаме, и вернулся совершенно седым. Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) решили узнать в подробностях, из-за чего это происходит.

Для этого они воздействовали на мышей различными видами стресса - запирали их в тесном пространстве, качали клетки из стороны в стороны или вкалывали жгучий токсин. Чтобы было легче заметить, как именно животные седеют, ученые побрили их налысо. Количество седых волос, вскоре появившееся на мышах, показало, что тяжелее всего мыши переживали токсичные уколы.



Мыши, поседевшие в результате стресса

© Harvard University

Причина такого эффекта оказалась заключена в стволовых клетках, из которых образуются меланоциты - клетки, производящие пигмент меланин. Он, в частности, отвечает за цвет волос у животных.

Оказалось, что выделяющийся из-за стресса гормон норадреналин заставляет стволовые клетки вести себя нетипично - очень часто делиться. В результате потом этим клеткам не хватает ресурсов для того, чтобы сформировать новые меланоциты. А чем меньше меланоцитов, тем больше седых волос появлялось у мышей.

"Ранее многие считали, что стресс полезен для выживания человека и животных, - объяснил один из авторов работы, Чжан Бин. - Якобы, он "подстегивает" функции живого организма, усиливает их. Такой подход к проблеме в некоторых случаях понятен, но только не в нашем исследовании, когда пигментные клетки волосяных фолликул просто погибали, лишая волосы окраски". При этом он признал, что в ближайшее время медики вряд ли смогут конкурировать с косметологами в решении проблемы борьбы с сединой.