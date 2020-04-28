Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Министерство обороны США опубликовало заявление об официальном выпуске видеозаписей, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве подтвердили, что ролики, которые ранее были несанкционированно распространены в сети, являются реальными и принадлежат ВМС США.

Одна из видеозаписей была сделана в ноябре 2004 года, а две других - в январе 2015 года. В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".

Кроме того, ведомство официально опубликовало эти материалы, однако ссылка на 22:57 по бакинскому времени была недоступна для просмотра.

На видеозаписях ВМС заметны некие летающие объекты, которые не похожи ни на самолеты, ни на вертолеты.